"ArcelorMittal Кривий Ріг" після закидів СБУ планує вивести валюту з України

ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" планує направити на виплату дивідендів 10,845 млрд грн, або 2,81 грн на одну просту акцію. А оскільки понад 95% акцій підприємства належить німецькій ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH, то всі вони можуть бути виведені за кордон.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Financial Сlub.

"За даними YouControl, на 1 липня 2019 року компанія ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Німеччина) володіла 95,1283% акцій "АрселорМіттал Кривий Ріг". Таким чином, понад 95% виплачених дивідендів будуть виведені за кордон", — йдеться у повідомленні.

Рішення про виплату дивідендів планується ухвалити на позачергових зборах акціонерів підприємства, які відбудуться 10 жовтня в Кривому Розі.

При цьому зазначається, що в квітні 2019 року акціонери "ArcelorMittal Кривий Ріг" вирішили не виплачувати дивіденди, а свій річний прибуток направити на розвиток виробництва.

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