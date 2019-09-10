"ArcelorMittal Кривий Ріг" після закидів СБУ планує вивести валюту з України

ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" планує направити на виплату дивідендів 10,845 млрд грн, або 2,81 грн на одну просту акцію. А оскільки понад 95% акцій підприємства належить німецькій ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH, то всі вони можуть бути виведені за кордон.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Financial Сlub.
"За даними YouControl, на 1 липня 2019 року компанія ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Німеччина) володіла 95,1283% акцій "АрселорМіттал Кривий Ріг". Таким чином, понад 95% виплачених дивідендів будуть виведені за кордон", — йдеться у повідомленні.
Рішення про виплату дивідендів планується ухвалити на позачергових зборах акціонерів підприємства, які відбудуться 10 жовтня в Кривому Розі.
При цьому зазначається, що в квітні 2019 року акціонери "ArcelorMittal Кривий Ріг" вирішили не виплачувати дивіденди, а свій річний прибуток направити на розвиток виробництва.
Нагадаємо:
- 20 липня СБУ влаштувала обшуки на "ArcelorMittal Кривий Ріг" та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала. Однак в компанії назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві.
- Наприкінці липня топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" та представники Офісу президента України визначили п'ять кроків задля покращення екологічної ситуації та впровадження соціальних проєктів у Кривому Розі.
- 3 вересня СБУ знову навідалась в "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.
- 4 вересня глава Офісу великих платників податків Євген Бамбізов повідомив про завершення аудиту "АрселорМіттал Кривий Ріг", за результатами якого підприємству начебто виставили претензії на загальну суму 9 млрд грн.
- "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив, що не отримував офіційного повідомлення про донарахування податків.
- 5 вересня Державна податкова служба України спростувала заяви Євгена Бамбізова щодо донарахування податків "ArcelorMittal Кривий Ріг".