У серпні український автопром зріс на 42%

У серпні на українських заводах було виготовлено 668 автомобілів, що на 42% більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укравтопром.

Як і минулого року вся серпнева статистика по легковим авто була сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. За даними асоціації, за минулий місяць на Єврокарі зібрали 553 машини, що на третину більше, ніж у серпні 2018 року.

Випуск комерційних автомобілів збільшився з 1 шт до 34 (без урахування АвтоКразу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року).

У серпні комерційні автомобілі виробляли Черкаський автобус і ЗАЗ, зібравши 26 і 8 одиниць відповідно.

Згідно з даними Укравтопрому, серпневе виробництво автобусів зросло на 45% до 81 одиниць. Найбільше автобусів, як і в серпні минулого року, виготовив Черкаський автобус (35 шт). За ним розташувалися корпорація Богдан (19 автобусів), Чернігівський автозавод (16 автобусів), Часовоярский завод (6 шт) і ЗАЗ (5 автобусів).

"Не дивлячись на ударний серпень, автовиробництво в Україні все ще відстає від минулого року. Загалом з початку 2019 року в Україні було випущено 4230 одиниць автотранспортних засобів, що на 7% менше, ніж за перші вісім місяців минулого року", — констатують в асоціації.

Загалом з початку року в Україні було вироблено 3619 легкових автомобіля (-7,5%), 80 комерційних авто (-30%) і 531 автобус (+ 3%).

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