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Дубілет сколочує свою ІТ-команду в новому уряді

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У новий Кабінет Міністрів України шукають спеціалістів в ІТ-сфері.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

 За його словами, в новому уряді з’явиться багато "айтішних" вакансій всіх рівней. Зокрема, шукатимуть таких спеціалістів:

- Керівників державних підприємств або проєктів (потрібен управлінський досвід і досвід в ІТ);
- CTO / Tech Lead / Senior Dev (знання різних мов програмування (Python, Ruby, JavaScript, Java, C++), в залежності від проєктів);
- Бізнес-аналітиків;
- Спеціалістів з баз даних;
- DevOps (cloud computing, CI/CD, deployment process);
- Спеціалістів з кібербезпеки (досвід з міжнародними стандартами та КСЗІ).

Нагадаємо:

Дмитро Дубілет Кабінет міністрів