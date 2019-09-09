Українці провели фахову дискусію про відповідальність бізнесу за майбутнє світу та України у рамках 29-го Економічного форуму в Криниці-Здруй

Учасниками дискусії на тему "Імпакт-інвестиції. Бізнес-модель 21-го століття" стали Юрій Филюк, генеральний директор та ініціатор проекту "Промприлад. Реновація", засновник платформи "Тепле Місто" (Україна), Єва Кончал, менеджерка Центральної та Східної Європи Європейської мережі венчурної філантропії EVPA (Польща), Міка Пійккьо, директор проектів інноваційного фонду Sitra (Фінляндія), Мілена Голда, журналістка, редакторка журналу CEOWORLD Magazine (Польща) та Павел Грабовські, депутат Сейму (Польща).

"Очевидно, що з ризиками, а це боротьба з бідністю, зміни клімату та багато інших, з якими ми маємо справу як людство, неможливо справитися, застосовуючи традиційні моделі і інструменти. Наша планета не виживе, якщо ми не використаємо нові інструменти, які дозволяють справитися з ризиками і середньостроковій та більш тривалій перспективі. І один из головних – це impact-investment", – наголосив президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук.

Інвестиції впливу (impact investment) можна окреслити як інвестиції, орієнтовані не тільки на отримання прибутку, а й на створення вимірюваної соціальної та/або екологічної користі. Причому ця користь є не побічним ефектом, а саме метою.

Сергій Гайдайчук наголосив, що в Україні є вже низка успішних прикладів впровадження таких інвестицій, зокрема проекти підприємців Юрія Филюка з Івано-Франківська або одесита Єгора Гребеннікова. Той же журнал "Бізнес – 100": 100 бізнесменів скидаються по $10 000 і викупляють журнал. Ідея така, що, по-перше, це – колективне видання і воно повинно бути об’єктивне, а, по-друге, весь генеруючий прибуток буде спрямований на соціальні проекти.

Український підприємець, СЕО інноваційного центру "Промприлад. Реновація" Юрій Филюк каже, що свій шлях як імпакт-інвестора усвідомив після світової кризи 2008 -2013 років. "Зрозумів, що мушу змінити свої принципи, а моя країна і суспільство повинні розвиватися стійким чином. Я вирішив, що ми повинні інвестувати у розвиток громадянського суспільства. І ми почали реалізовувати різноманітні ініціативи у сфері мистецтва, освіти і економічного розвитку". За його словами, зараз проєкт став конкурентним по відношенню до традиційного способу підприємництва.

Представники з України також переконані, що країні потрібно розвивати імпакт-інвестування, залучаючи до цього глобальних інвесторів. Але насамперед, на думку засновника та президента CEO Club Ukraine Сергія Гайдайчука, цей напрямок потрібно більш активно стимулювати та підтримувати. Зокрема, говорити про нього на всіх форумах і майданчиках. Інформувати людей. Показувати позитивні приклади – переваги і плюси. І в цілому, підвищувати рівень обізнаності відносно нових трендів і моделей, які з’являються у світі.

Директор проектів фінського фонду інновацій SITRA Міка Пійккьо додає: "Для імпакт-інвестування мають бути чотири речі: розумні політики, які створюють належні умови на ринку, приватні інвестори, які готові вкладати у такі проєкти, користь для суспільства, експерти по цій темі".

"По-перше, імпакт-інвестиції – це тенденція, яка розвивається. Вони створюють новий великий ринок. По-друге, існує багато успішних проєктів і прикладів, які можна використовувати як моделі, щоби реалізувати їх в нашій країні. Тому ми повинні змінювати світ на краще, адже ми тут живемо", – підвів підсумок дискусії модератор дискусії Сергій Гайдайчук.

Цьогорічний 29-й Економічний форум – найбільший у Центральній та Східній Європі – традиційно проходив з 3 по 5 вересня у польському місті Криниця-Здруй.

Щороку у "польському Давосі" беруть участь майже 5 тисяч гостей – президентів, глав урядів, міністрів, парламентарів, експертів, бізнесменів, діячів культури та представників ЗМІ з понад 60-ти країн Європи, Азії та США. Цьогоріч під час 29-го Економічного форуму пройде 250 дискусійних панелей. Спікери та гості обговорили як економічні виклики, які стоять на черзі дня перед європейськими державами, так і питання безпеки всього континенту.