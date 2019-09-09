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09
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ФОПи винні державі 6 млрд грн податків

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Борг фізичних осіб-підприємців (ФОП) за податками та зборами станом на вересень 2019 року зріс до 6 мільярдів гривень.

 

Такі дані наводить платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, щороку заборгованість малих підприємців за податками боргами зростає на 500 мільйонів гривень. Якщо у 2017 році підприємці заборгували державі 3,6 мільярда гривень, то у 2018 році цей борг зріс до 4,1 мільярда гривень, а всередині 2019 року — до 6 мільярдів гривень.

Однією з причин зростання боргів ФОПів за податками в Opendatabot вважають погану комунікацію податківців з підприємцями та обмежені можливості ФОПів дізнаватися про виникнення боргів перед податковою.