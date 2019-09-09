Україна запасла на 3,6 мільярда кубів газу більше, ніж торік

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України" , інформує Бізнес .

"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за серпень зросли на 2,4 млрд кубометрів - до 18,3 млрд кубометрів. Таким чином, зараз у ПСГ знаходиться на 3,6 млрд кубометрів більше газу, ніж минулого року", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2019-2020 років необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу.

Як повідомлялося, станом на початок вересня 2018 року в ПСГ було закачано 14,6 млрд кубометрів, 2017 року - 14,8 млрд кубометрів газу.