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Україна запасла на 3,6 мільярда кубів газу більше, ніж торік

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Станом на початок вересня 2019 року в підземні сховища газу було закачано на 3,6 млрд кубометрів газу більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України", інформує Бізнес.

 

"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за серпень зросли на 2,4 млрд кубометрів - до 18,3 млрд кубометрів. Таким чином, зараз у ПСГ знаходиться на 3,6 млрд кубометрів більше газу, ніж минулого року", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2019-2020 років необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу.

Як повідомлялося, станом на початок вересня 2018 року в ПСГ було закачано 14,6 млрд кубометрів, 2017 року - 14,8 млрд кубометрів газу.

Нафтогаз сховища газу псг