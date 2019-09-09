Поставки російського вугілля в Україну у липні зросли утричі - ЗМІ

Поставки російського вугілля на Україні, які з червня йдуть тільки за спеціальними дозволами, в липні виросли в три рази, до 400 тис. тонн, в порівнянні з попереднім місяцем на тлі зростання відвантажень великих експортерів. Проте відвантаження в липні на 50% нижче, ніж в минулому році, а в цілому з початку року відставання експорту в порівнянні з 2018 роком становить 1 млн тонн.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на дані російської статистики.

"Це утричі більше, ніж в червні, коли відвантаження стали можливими лише за дозволами уряду РФ. Такий режим був введений в якості відповіді на квітневі обмеження Києва по імпорту російських товарів.

Незважаючи на зростання експорту місяць до місяця, щодо липня 2018 року поставки серйозно знизилися - на 51,6%. У червні експорт падав на 85%, а за січень-липень російські вугільники недопостачали 1 млн тонн щодо того ж періоду 2018 року (падіння на 15,3%, до 5,2 млн тонн)", - йдеться у повідомленні.

"Кузбасрозрізвугілля", що був одним з найбільших постачальників до введення нових правил експорту, але припинив відвантаження в червні, поставив першу партію обсягом 36,3 тисяч тонн. "Сібантрацит" також відвантажив першу з червня партію обсягом 10,5 тисяч тонн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що після запровадження урядом РФ торговельних обмежень на постачання вугілля до України, обсяги імпорту скоротилися до 85,3% за місяць.