В українських банках дозволили обслуговування за закордонними паспортами

В Україні банківські установи отримали право обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами. Про це передає Бізнес з посиланням на Державну міграційну службу України.

Відтепер, банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб на підставі паспорта громадянина України (у формі ID-картки або книжечки), так і на підставі закордонного паспорта.

"Слід зазначити, що відповідно до наданих роз’яснень відомості «по батькові» фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема – про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)", - зазначено у листі.

Інші посвідчення особи ( водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни та ін) не підходять для банків.