На свердловині "Укргазвидобування" сталася аварія через труби китайського виробництва

У Полтавській області сталася аварія під час буріння свердловини компанією "Укргазвидобування" - на глибині 6 кілометрів стався обрив бурильної труби, постраждалих немає, інформує Бізнес з посиланням на "Апостроф".

Про це кореспонденту "Апострофа" повідомило джерело в НАК "Нафтогаз України". За інформацією джерела, при бурінні, що привів до аварії, були застосовані труби китайського виробництва.

"Розрив труби стався в місці, де труби не повинні розриватися", - відзначило джерело.

Після інциденту залишок бурильної колони було піднято на поверхню зі свердловини.

Раніше компанія "Укргазвидобування" уклали контракт на поставку труб китайської компанії Jiangsu Elite Petroleum Technology.



"Коли завершили спектральний аналіз, то з'ясувалося, що на етапі виробництва круглої заготовки не був витриманий певний якісний параметр. Це і призвело до аварії. УГД просто фізично не могло проконтролювати плавку", - повідомило джерело. Вартість буріння однієї свердловини в Україні оцінюється в $ 10-15 млн. АТ "Укргазвидобування" - 100% дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України". У 2018 року воно забезпечило видобуток природного газу на рівні 15,496 млрд кубометрів, що є рекордним показником за останні 25 років.