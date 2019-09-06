Податкова активізує роботу зі збору податків та боротьби зі схемами

Державна податкова служба України планує активізувати свою роботу для того, аби максимально забезпечити новий уряд коштами.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу ДПС.

«Ми систематично будемо аналізувати всі показники надходжень до бюджету, проводитимемо наради, прийматимемо пропозиції від керівників територіальних підрозділів для того, щоб максимально забезпечувати новий Уряд коштами для виконання усіх запланованих економічних та соціальних програм. Водночас будемо посилювати боротьбу з конвертаційними центрами та маніпулюваннями податковою звітністю з ПДВ», — повідомив голова ДПС Сергій Верланов.

За даними ДПС, наразі спостерігається суттєве недовиконання індикативних показників територіальних органів (вони виконуються на рівні 96%) та Офісу великих платників податків (виконуються на 88,9%).

Збільшувати надходження до бюджету у податкові планують шляхом запровадження нових сервісів.

«При максимальному розвитку сервісів зростатиме добровільність сплати податків, і, відповідно, зростатиме і дохідна частина бюджету», — повідомили у ДПС.