На посаду голови Держгеонадр претендує чиновниця, яка допомагала Коломойському і Злочевському

Основним претендентом на крісло нового керівника Державної геологічної служби є юристка Христина Браїлівська, яка очолювала юрдепартамент відомства і яка, за даними ЗМІ, сприяла в отриманні спецдозволів на розробку надр великим українським компаніям.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на видання «Капітал».

Незважаючи на те, що публічно президент Володимир Зеленський закликав провести «повну кадрову перезавантаження» Державної геологічної служби, яка відповідає за дозвільну документацію, очолити відомство може юристка, через яку проходила видача ліцензій компаніям українських олігархів у попередні роки.

У матеріалі "капіталу" говориться, що виходець з компанії "Інфокс" Миколи Злочевського Христина Браїловська почала працювати в Держгеослужбі з 2012 року. За час її роботи на посаді голови юрдепартаменту відомства, дозволи на видобуток ресурсів змогли отримати Ігор Коломойський, Геннадій Буткевич, Микола Злочевський та інші.

При цьому, як вказує видання, Юридична служба, свого часу могла "підіграти" Укрнафті в судах, щоб та змогла отримати дозволи, незважаючи на податкову заборгованість.

«Формально Держгеонадра відмовляла цим компаніям у видачі ліцензій на родовища, але робила це таким чином, щоб відкрити перед ними можливість отримувати ліцензії «чужими руками», через судові органи», - пише видання.

Суд встановив, що Держгеонадра порушили порядок і терміни відмови і зобов'язав видати спецдозволи компанії Коломойського.