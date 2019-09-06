UNIT.CITY розпочинає міжнародну експансію

Перший інноваційний парк UNIT.City розпочинає світову інтеграцію у інноваційну екосистему, яку очолить відомий експерт у галузі інновацій з Кремнієвої долини Домінік Піоте. Він має більш ніж двадцятирічний досвід роботи в царині цифрових трансформацій, у тому числі в компаніях зі списку Fortune Global 500.

“UNIT.City виходить на новий рівень. Я хочу, щоб більше міжнародних компаній відкривали свої офіси тут і запрошували до своєї команди українських айтішників, які давно зарекомендували себе висококласними спеціалістами. Для того, щоб це якомога швидше стало реальністю, ми запросили очолити інноваційний парк людину з досвідом роботи в Кремнієвій долині – француза Домініка Піоте. Завдяки досвіду Домініка і його знанням UNIT.City має всі шанси на прорив до інноваційної системи світу. Вдячний Бахматову та Яковеру за внесок у розвиток інноваційного парку, який перетворив сміливий стартап на унікальний проєкт міжнародного рівня”,– зазначив засновник UFuture Василь Хмельницький.

Нагадаємо, що у UNIT.City бізнесмена Хмельницького змінюється керівництво. Макс Яковер і Максим Бахматов планово залишають проєкт у зв’язку з закінченням трирічного контракту.

ДОВІДКА

UFuture – інвестиційна група, яка об’єднує компанії та соціальні проєкти українського підприємця Василя Хмельницького. До складу UFuture входять девелоперська компанія UDP, яка спеціалізується на великих інфраструктурних проєктах, другий найбільший у країні міжнародний аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського, національний оператор зовнішньої реклами “РТМ-Україна”, індустріальний парк “Біла Церква”. Група включає також інноваційні бізнеси, такі як UDP Renewables, що створює під ключ і розвиває під власним управлінням сонячні електростанції, фармацевтична компанія “Біофарма”, інноваційні парки UNIT.City та LvivTech.City. UFuture підтримує соціальні проєкти в галузях освіти та економіки, серед яких Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), Школа малого і середнього підприємництва, інноваційна школа програмування UNIT Factory, Lean Institute Ukraine.

UNIT.City – перший інноваційний парк в Україні. Місце, де створюється екосистема та інфраструктура для розвитку бізнесу у сфері високих технологій і креативних індустрій. Мета парку – стати центром інновацій і точкою входу в Україну для інвесторів, партнерів і нових технологій із усього світу. Місцем, де концентрація компаній, стартапів, окремих фахівців, дослідницьких лабораторій дає умови для того, щоб бізнеси в межах парку зростали швидше, ніж поза ним. Резиденти UNIT.City отримують: зустрічі з інвесторами, консультації, доступ до акселеративних і менторських програм, можливості для створення прототипів продуктів у лабораторіях, налагоджену інфраструктуру для роботи та життя.

Головний керівний директор (CEO) UNIT.City Домінік Піоте – експерт із цифрових трансформацій із 20-річним досвідом роботи, в тому числі в компаніях зі списку Fortune Global 500. За плечима Домініка – робота на посаді CEO в інноваційному агентстві Fabernovel US; заснування консалтингового агентства з цифрових стратегій Rebellion Lab у Кремнієвій долині; надання консультаційних послуг безпосередньо керівникам проєктів і урядовцям у США, Європі, Китаї, Австралії, Японії; управління цифровими стратегіями та інноваціями у BNP Paribas. Домінік став одним із фіналістів глобального пошуку, який на замовлення UFuture здійснила міжнародна команда компанії “Pedersen&Partners”, що спеціалізується на пошуку керівників найвищого рівня. Піоте також є підприємцем (портфель якого нараховує понад 50 успішних інвестицій), ментором стартапів і радником декількох некомерційних організацій. Він є регулярним оглядачем IBM, Oracle, Microsoft, а також Vogue. Піоте є співавтором бестселера “Як Інтернет змінює світ”, виданого чотирма мовами (французькою, польською, португальською, іспанською). Серед нагород Домініка – Національний орден “За заслуги”, виданий президентом Франції за внесок у підтримку цифрової трансформації французької економіки та з ціллю висловити подяку за створення “мосту”, який поєднав Кремнієву долину з Францією. Піоте був визнаний “Цифровою особистістю року” в 2013 році, а також отримав приз за найкращу книгу в галузі технологій у 2008 році.