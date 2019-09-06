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Гривня стала однією з найбільш зміцнілих валют світу за останній рік — Нацбанк

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За останні 12 місяців українська гривня зміцнилася чи не найбільше з-поміж решти валют світу, поступившись лише турецькій лірі.

 Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на Експертну платформу Національного банку України.

У Нацбанку вирішили проаналізувати, як змінилися курси світових валют відносно гривні та виявили, що єдиною валютою, яка зміцнилася за останній рік стала турецька, в той час як решта валют щодо гривні навпаки послабилися.

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«Єдина валюта щодо якої гривня ослабла за останні 12 місяців — турецька ліра (+4%). Відповідно, неважко здогадатися, що валюта України сьогодні є №2 у світі за темпами укріплення в річному вимірі», — йдеться у повідомленні експертної платформи Національного банку.

За даними НБУ, найбільше відносно гривні послабилася валюта Венесуели — на 99,9%, однак точних даних щодо девальвації цієї валюти у Нацбанку назвати не можуть. Також за останній рік відносно гривні послабився курс російського рубля (на 8%) та долару США (на 11,3%).

Водночас у Нацбанку зазначають, що у 10-річному вимірі гривня увійшла до переліку валют, які найбільше девальвували. Так, щодо євро гривні девальвувала на 120%, щодо китайського юаня — на 171%, щодо американського долара — на 183,8%.

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