Земельна реформа: Світовий банк пропонує створити спецфонд для фермерів

У Світовому банку вважають, що після запуску ринку землі в Україні необхідно буде створити спеціальний фонд, який буде гарантувати малим фермерам купівлю земельних паїв.
Про це повідомила представниця Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен, інформує БІЗНЕС з посиланням "Ліга.Бізнес".
У Світовому банку вважають за необхідне створити спеціальне політично нейтральне агентство, яке гарантуватиме витрати малих фермерів (надаватиме кредитні гарантії). Витрати на створення такого агентства у перші роки після відкриття ринку землі у Світовому банку оцінили у $500 млн.
Загалом же у Світовому банку очікують, що після запуску ринку землі придбати сільськогосподарські паї в Україні захочуть близько 2200 фермерів у перші декілька років.
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