Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

05
Чт., вер.
13 Нові матеріали

Земельна реформа: Світовий банк пропонує створити спецфонд для фермерів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У Світовому банку вважають, що після запуску ринку землі в Україні необхідно буде створити спеціальний фонд, який буде гарантувати малим фермерам купівлю земельних паїв. 

Про це повідомила представниця Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен, інформує БІЗНЕС з посиланням "Ліга.Бізнес".

У Світовому банку вважають за необхідне створити спеціальне політично нейтральне агентство, яке гарантуватиме витрати малих фермерів (надаватиме кредитні гарантії). Витрати на створення такого агентства у перші роки після відкриття ринку землі у Світовому банку оцінили у $500 млн.

Загалом же у Світовому банку очікують, що після запуску ринку землі придбати сільськогосподарські паї в Україні захочуть близько 2200 фермерів у перші декілька років.

Нагадаємо:

Світовий банк ринок землі