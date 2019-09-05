Уряд звільнив чотирьох заступників аграрного міністра

Про це свідчать відповідні розпорядження, опубліковані на урядовому порталі, інформує БІЗНЕС.

Так, було звільнено Ольгу Трофімцеву з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

Також своїх посад позбулися заступники міністра з Віктор Шеремета, Володимир Топчій, та Олена Ковальова.

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