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Уряд звільнив чотирьох заступників аграрного міністра

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Кабінет Міністрів звільнив одразу чотирьох заступників міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це свідчать відповідні розпорядження, опубліковані на урядовому порталі, інформує БІЗНЕС.

Так, було звільнено Ольгу Трофімцеву з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

Також своїх посад позбулися заступники міністра з Віктор ШереметаВолодимир Топчій, та Олена Ковальова.

Нагадаємо:

Кабмін Мінагрополітики звільнення