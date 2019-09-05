Уряд звільнив чотирьох заступників аграрного міністра

Кабінет Міністрів звільнив одразу чотирьох заступників міністра аграрної політики та продовольства України.
Про це свідчать відповідні розпорядження, опубліковані на урядовому порталі, інформує БІЗНЕС.
Так, було звільнено Ольгу Трофімцеву з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.
Також своїх посад позбулися заступники міністра з Віктор Шеремета, Володимир Топчій, та Олена Ковальова.
Нагадаємо:
- 4 вересня Кабінет міністрів України звільнив велику кількість заступників міністрів попереднього складу уряду.
- У новому складі уряду Міністерство економічного розвитку і торгівлі і Міністерство аграрної політики та продовольства вирішили об’єднати в одне відомство.