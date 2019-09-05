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Європа розблокувала експорт овочів і фруктів із України

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Європейська комісія включила Україну до переліку країн, які можуть експортувати фрукти та овочі до Євросоюзу відповідно до нових вимог безпеки продукції.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Єврокомісії.

Водночас екс-голова Мінагрополітики Ольга Трофімцева повідомила у Facebook, що для того, щоб експортувати томати, перець, яблука, груші, сливи та іншу продукцію, український виробник повинен звернутися до Держпродспоживслужби для отримання підтвердження, що продукція поставляється з місць, вільних від карантинних організмів, визначених у директиві ЄС 2019/523.

Нагадаємо, з 1 вересня 2019 року імпортери фруктів у країнах Євросоюзу відмовилися купувати яблука і груші з України та інших країн, що не входять до ЄС, у зв’язку з набранням чинності директиви (EU) 2019/523. 

Відповідно до цієї директиви, з 1 вересня 2019 року змінено умови імпорту ряду свіжих фруктів та овочів, зокрема і для тих, що експортуються з України. Йдеться про яблука, груші, сливу, перець, паслін, томати та баклажан. Зазначена продукція може експортуватись із офіційно встановлених місць виробництва, вільних від певних шкідливих організмів, або із зон чи країн, вільних від цих шкідливих організмів.

Євросоюз імпорт фрукти