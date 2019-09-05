Названо головні причини кризи суднобудівництва в Україні

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів генеральний директор Smart Maritime Group Василь Федін, інформує БІЗНЕС.

"Найголовніша — політичні ризики. До нас не йдуть іноземні інвестори через те, що бояться і не розуміють, що у нас відбувається. На світовому ринку запит на будівництво суден є, але до нас закордонний замовник, з огляду на постійну турбулентність, особливо не поспішає", — сказав Федін.

Другою проблемою галузі є дорогі кредити. За словами гендиректора, сьогодні середня ставка комерційного банку в національній валюті для компанії становить від 22%, і від 9% — в доларах, тоді як для її іноземних конкурентів — максимум 5-6%.

"Сьогодні політика Нацбанку така, що машинобудування не рахується пріоритетною галуззю для розвитку. Якщо в 2013 році ми могли залучити 50 млн долалів кредитів, то сьогодні — максимум 3 млн доларів. А кредити і обсяги виробництва в суднобудуванні — взаємопов'язані речі", — каже Федін.

Третьою проблемою, за його словами, є мито на ввезення обладнання, що спричиняє подорожчання повнокомплектного будівництва суден на українських верфях. "І поки у нас буде діяти ця імпортне мито, нам складно буде відродити повнокомплектне суднобудування в Україні на експорт. У підсумку, як не парадоксально, з одного боку, ціни на наші послуги нижче, скажімо, європейських, з іншого боку — собівартість продукції, що випускається вища. В основному, за рахунок частки відсотків банку і податків", — пояснює Федін.

Він повідомив, що в середньому будівництво корпусів суден в Україні обходиться на 30% дешевше, ніж у Польщі, Румунії та Чехії, а ремонт дешевший у 4 рази. "Але попри це тенденції, що у нас будуть розміщувати замовлення — немає", — каже гендиректор Smart Maritime Group.

На його думку, вирішити ці проблеми можна за один місяць, але якщо на це буде політична воля президента, прем'єр-міністра і парламенту.

Нагадаємо, у грудні 2018 року стало відомо, що ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" oпрацьовує програму співпраці з європейськими інвесторами щодо організації на потужностях підприємства будівництва повнокомплектних великотоннажних суден.