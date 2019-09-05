Будівельна група "Синергія" опублікувала докази щодо інформаційної атаки на свій проект ЖК "Синергія Сіті"

Один з найбільших забудовників столиці та його міст-сателітів – будівельна група "Синергія" опублікувала докази щодо інформаційної атаки на проекти компанії.

Як сьогодні офіційно повідомила компанія на власному сайті, впродовж останнього тижня на веб-ресурсах, які належать ТОВ "ЗНАЙ"("ZNAJ.UA" та "АКЦЕНТЫ"), була розміщена неправдива та маніпулятивна інформація щодо одного з найамбітніших проектів київської області – комплексу ЖК "Синергія Сіті".

Інформація не мала доказової бази, а джерелом була названа анонімна персона у правоохоронних органах України. Матеріал набув поширення в інших ЗМІ та у соціальних мережах та активно поширювався за допомогою рекламних інструментів Facebook.

"Синергія" констатує, що поширена інформація є недостовірною та такою, що шкодить діловій репутації компанії, її співробітників та партнерів. Було наголошено, що у разі відсутності спростування, будівельна група звернеться до суду для захисту ділової репутації, вже підготовлені відповідні позови до авторів матеріалів та засобів масової інформації.

У своєму прес-релізі компанія виклала власну позицію, підкріпивши її юридичним висновком. Було зазначено, що одними із головних принципів роботи БГ "Синергія" є ведення прозорої діяльності у відповідності до законодавства України. Вся дозвільно-проектна документація відносно ЖК "Синергія Сіті" та будь-якого іншого проекту будівництва доступна на офіційному сайті компанії за посиланням.

Компанія заявила, що відповідно до інформації, яка знаходиться у загальному доступі в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (доступне за посиланням), жодних обмежень у використанні земельної ділянки, де ведеться будівництво ЖК "Синергія Сіті" не зареєстровано.