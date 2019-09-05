Андрій Федорів оголосив про розділення свого бізнесу

Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ми ухвалили рішення розділити бізнес на дві компанії — Fedoriv Agency і Fedoriv Group. Fedoriv Agency — наш головний бізнес. Маркетинг агентство, яке займається тільки рекламою, розробкою брендів та інновацій. Fedoriv Group — креативна інвестиційна компанія, яка допоможе мені керувати іншими напрямками: бізнес, медіа, освітніми, консалтинговими та соціальними проектами, в які я залучений", — написав Федорів.

За його словами, 49% акцій Fedoriv Agency протягом трьох років він передасть ключовим співробітникам, які пов'язали своє життя з компанією. При цьому акції отримають не тільки топ-менеджери, а й провідні творчі співробітники (копірайтери, дизайнери, арт-директора, стратеги і тд), додав Федорів.

"Я залишаюся CEO і ключовим акціонером агентства і буду активно залучений в щоденну роботу", — заявив бізнесмен. У рамках Fedoriv Group він також запускає новий інвестпроєкт — Kooperativ Coworking & Community. Партнерами виступатимуть Едвард Майєр — один з піонерів коворкінг-руху в Парижі і Василь Гроголь — творець дизайн готелю Bursa.

"Біля Львівської площі, в самому центрі старого Києва ми плануємо відкрити великий коворкінг. Він займе три поверхи і дах колишньої книжкової фабрики "Жовтень" із загальною площею близько 4000 кв. метрів і стане місцем роботи для більш ніж 600 осіб. Першим резидентом Kooperativ стане Fedoriv Agency. Попередньо, ми плануємо переїзд на кінець осені", — поінформував Федорів.