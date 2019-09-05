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05
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Радник Зеленського закликає до компромісу щодо допуску іноземців до ринку землі

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Верховна Рада і команда нового об'єднаного Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства повинні стати модераторами процесу запуску ринку українського землі і знайти компроміс щодо допуску до нього іноземців.

Таку думку висловив радник президента з економічних питань Олег Устенко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ринку землі в Україні бути! Тактичні питання введення ринку землі — кому і скільки в одні руки віддавати, як забрати актив у того, хто його не використовує, як здійснювати нагляд за сівозміною, допускати чи ні іноземців тощо — це питання тактичні. Тактичні питання повинні бути вирішені — як і в будь-якому іншому випадку —  пошуком компромісу. І Верховна Рада, і команда нового об'єднаного Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства повинні стати модераторами процесу щодо запровадження ринку землі", — переконаний Устенко.

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Нагадаємо:

ринок землі Олег Устенко