Радник Зеленського закликає до компромісу щодо допуску іноземців до ринку землі

Верховна Рада і команда нового об'єднаного Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства повинні стати модераторами процесу запуску ринку українського землі і знайти компроміс щодо допуску до нього іноземців.

Таку думку висловив радник президента з економічних питань Олег Устенко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ринку землі в Україні бути! Тактичні питання введення ринку землі — кому і скільки в одні руки віддавати, як забрати актив у того, хто його не використовує, як здійснювати нагляд за сівозміною, допускати чи ні іноземців тощо — це питання тактичні. Тактичні питання повинні бути вирішені — як і в будь-якому іншому випадку — пошуком компромісу. І Верховна Рада, і команда нового об'єднаного Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства повинні стати модераторами процесу щодо запровадження ринку землі", — переконаний Устенко.

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