Радник Зеленського закликає до компромісу щодо допуску іноземців до ринку землі

Верховна Рада і команда нового об'єднаного Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства повинні стати модераторами процесу запуску ринку українського землі і знайти компроміс щодо допуску до нього іноземців.
Таку думку висловив радник президента з економічних питань Олег Устенко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Ринку землі в Україні бути! Тактичні питання введення ринку землі — кому і скільки в одні руки віддавати, як забрати актив у того, хто його не використовує, як здійснювати нагляд за сівозміною, допускати чи ні іноземців тощо — це питання тактичні. Тактичні питання повинні бути вирішені — як і в будь-якому іншому випадку — пошуком компромісу. І Верховна Рада, і команда нового об'єднаного Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства повинні стати модераторами процесу щодо запровадження ринку землі", — переконаний Устенко.
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Нагадаємо:
- 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до жовтня, щоб до грудня Верховна Рада могла його ухвалити.
- У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується проведення Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.
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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що вже готові 35 варіантів запуску ринку землі в Україні.
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що земельна реформа передбачає допуск іноземців до купівлі української землі.