В Україні оголошено відбір стартапів, найкращі з яких представлять на виставці у Лас-Вегасі

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням пресслужбу оганізаторів українського павільйону.

Виставка споживчої електроніки (CES) — це найбільше щорічне технічне шоу у світі, що проходить у Лас-Вегасі та збирає близько 200 тисяч відвідувачів з усього світу на просторі, еквівалентному 35 футбольним полям.

На ній свої досягнення покажуть 6 найкращих українських стартапів, що будуть обрані командою українських і закордонних експертів та інвесторів в рамках національного відбору.

У рамках національного конкурсу будуть обрані 10 проєктів, які візьмуть участь у пітчингу, а 5 переможців отримають право поїхати до Лас-Вегасу. Ще один стартап-переможець, що стане учасником українського павільйону на CES, буде обраний організаторами IT Arena Lviv 2019.

Для участі в українському відборі необхідно:

1. Мати мінімально життєздатний прототип продукту. У пріоритеті ідеї, що стосуються:

- Інтернету речей (IoT);

- Розумні міста, будинки та енергія;

- Продуктовий дизайн (продукти, виготовлені за допомогою 3D принтера);

- Роботи і машинний інтелект (AI, дрони, роботи);

- Розваги та виробництво контенту (ігри, музика, VR);

- Транспортні технології;

- Здоров’я та спосіб життя;

- Гаджети для сім’ї та дому.

2. Взяти участь у Bootcamp (2-3 жовтня 2019), а також у Фіналі (17 жовтня 2019);

3. Мати можливість відвідати CES-2020 у США 7-10 січня 2020 року (необхідний закордонний паспорт та подання заявки на дійсну візу в США, якщо у вас її немає);

4. Володіння англійськлю мовою для засновника стартапу та / або його представника;

5. Готовність покрити витрати на перельоти, проживання та інші витрати, пов'язані з перебуванням в США під час конференції;

6. Мати намір збільшити прибуток від експорту (дохід від продажів за кордон).

Обрані стартапи отримують:

- місце в українському павільйоні на CES 2020;

- безкоштовне брендування стенда;

- організаційну підтримку;

- наставництво та навчання;

- широке висвітлення у ЗМІ.

Для участі у відборі необхідно заповнити форму до 23:59 22 вересня 2019 року.

Довідка:

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Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA) — асоціація, створена за зразком Європейської асоціації венчурного і приватного капіталу (InvestEurope). До її складу входять більше 50 членів, що є лідерами міжнародного та українського інвестиційного ринку. Асоціація формує напрямок розвитку індустрії прямих інвестицій шляхом сприяння інвестиційним можливостям в Україні, представляє інтереси приватних інвесторів перед політичними діячами і сприяє поліпшенню інвестиційного та бізнес-клімату України.