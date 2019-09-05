ДПС заперечує заяви про донарахування податків "ArcelorMittal Кривий Ріг" та мережі "Фокстрот"

Державна податкова служба України (ДПС) заявила, що Євген Бамбізов не є працівником податкової служби і не має ніякого відношення до проведення податкових перевірок компаній.

Про це повідомили у пресслужбі ДПС, реагуючи на заяви Бамбізова щодо донарахувань податків "ArcelorMittal Кривий Ріг" та мережі "Фокстрот", інформує БІЗНЕС.

У відомстві нагадали, що Офіс великих платників податків очолює Олексій Дерев’янко, в той час як Бамбізов виконує обов’язки голови комісії з реорганізації Офісу великих платників податків, яка знаходиться в стані ліквідації.

"Євген Бамбізов не є працівником Державної податкової служби і не має ніякого відношення до проведення податкових перевірок. З приводу висловлювань Євгена Бамбізова журналістам по нібито планованим податковим донарахуванням і накладання штрафних санкцій на низку підприємств, зазначені питання не входять в сферу повноважень Євгена Бамбізова. В даний час податкові перевірки цих підприємств не завершені, ніяких рішень не прийнято", — заявили в ДПС.

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