Зеленський знову змінив склад Національної інвестради

Про це свідчить указ № 649/2019 від 4 вересня, оприлюдненого на сайті Офісу президента, інформує БІЗНЕС.

Згідно з документом, до персонального складу Національної інвестради введено Жерома Пекресса — старшого віце-президента, президента і головного виконавчого директора американської компанії "General Electric," і водночас виведено Джеймі Міллера, який також представляє цю компанію.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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