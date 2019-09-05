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Зеленський знову змінив склад Національної інвестради

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Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Національної інвестиційної ради.

Про це свідчить указ № 649/2019 від 4 вересня, оприлюдненого на сайті Офісу президента, інформує БІЗНЕС.

Згідно з документом, до персонального складу Національної інвестради введено Жерома Пекресса — старшого віце-президента, президента і головного виконавчого директора американської компанії "General Electric," і водночас виведено Джеймі Міллера, який також представляє цю компанію.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський Національна інвестиційна рада