Зеленський знову змінив склад Національної інвестради

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Національної інвестиційної ради.
Про це свідчить указ № 649/2019 від 4 вересня, оприлюдненого на сайті Офісу президента, інформує БІЗНЕС.
Згідно з документом, до персонального складу Національної інвестради введено Жерома Пекресса — старшого віце-президента, президента і головного виконавчого директора американської компанії "General Electric," і водночас виведено Джеймі Міллера, який також представляє цю компанію.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо:
- 24 червня 2019 року президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради. Її секретарем призначений український IT-підприємець, громадський діяч та волонтер Давид Арахамія.
- 9 серпня президент України ввів до складу Національної інвестиційної ради двох заступників голови своєї адміністрації, а також представників корпорацій США та Японії.