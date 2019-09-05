В "ArcelorMittal Кривий Ріг" відповіли на "наїзд" Офісу великих платників податків

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу підприємства.

В "ArcelorMittal Кривий Ріг" підтвердили, що з 14 травня податківці проводили планову виїзну документальну перевірку підприємства. Завершилася вона 29 серпня. Перевірка охоплювала період з грудня 2014 року по 31 березня 2019-го.

Проте на підприємстві запевняють, що ще не отримали ані акту за результатами проведення такої перевірки, ані податкового повідомлення-рішення, а тому поки не можуть оскаржити це рішення. "Ми не маємо у своєму розпорядженні будь-якої офіційної інформації про суму можливих донарахувань податків і зборів, а також про штрафні санкції за підсумками перевірки. У зв'язку з цим ми були вкрай здивовані сьогоднішніми публічними заявами керівника Офісу великих платників податків. Ми вважаємо, що робити публічні заяви до надання підприємству акту податкової перевірки, як мінімум, передчасно і некоректно. Ми не можемо розглядати такі заяви інакше ніж упереджені та направлені на безпідставну дискредитацію ділової репутації підприємства", — заявили в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Керівництво підприємства висловило занепокоєння цією ситуацією і вважає, що практика, коли платник податків дізнається про донарахування податків і зборів з публічних заяв керівника підрозділу податкової служби до появи акту перевірки, не сприяє покращенню інвестиційної привабливості країни.

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Крім того, в "ArcelorMittal Кривий Ріг" спростували заяву Офісу великих платників про те, що СБУ начебто надавала інформацію із рентної плати та податку на землю, а податківці вже проаналізували її та вийшли на кінцевий результат.

"Служба безпеки України не зверталася до нас із запитами щодо рентної плати та плати за землю, також не проводила на підприємстві жодних слідчих або оперативних дій, пов'язаних з цими податковими платежами. Крім того, у нас є сумнів стосовно того, що до повноважень Служби безпеки України відноситься збір і надання до податкової служби інформації, пов'язаної із сплатою податків і зборів", — йдеться в заяві.

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