У НАБУ назвали причину обшуку в SAP Ukraine

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) пояснили, що провели обшук в українській дочірній компанії німецької ІТ-корпорації SAP у рамках розслідування про потенційні розтрати НАЕК "Енергоатом" на закупівлю програмного забезпечення.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Liga.tech.

За даними НАБУ, слідчі дії проводилися одночасно в двох компаніях на підставі рішення слідчого судді Солом'янського райсуду.

У Бюро запевняють, що під обшуків детективи не здійснювали жодних дій, спрямованих на блокування роботи компанії. Документи і пристрої не вилучалися.

Нагадаємо, 3 вересня представники НАБУ провели обшук в офісі SAP Ukraine. Співробітників компанії керівництво попросило працювати вдома протягом двох днів. Ввечері 4 вересня їм оголосили, що ситуація нормалізована.

Довідка: SAP Ukraine є дочірнім підприємствам німецького виробника IТ-рішень з управління підприємствами (ERP Systems) SAP SE. На український ринок компанія SAP вийшла в 1995 році. В Україні клієнтами є понад 250 державних організацій, а також підприємства різних галузей.