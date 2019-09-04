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Уряд звільнив велику кількість заступників міністрів

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Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні звільнив велику кількість заступників міністрів попереднього складу уряду.

Про це на брифінгу після засідання заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Ми звільнили велику кількість заступників міністрів, які працювали в минулому уряді. Це не якийсь конфлікт, це нормальний процес. Команда змінюється, тому велика частина заступників пішла", — зазначив очільник уряду.

Серед звільнених заступників міністрів він назвав в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Також уряд здійнив кілька перепризначень, зокрема міністр фінансів Оксана Маркарова залишилася на своїй посаді з попереднього складу Кабміну.

Водночас колишній міністр АПК Ольга Трофімцева повідомила у Facebook, що "нікуди не збирається і з українським АПК не прощається".

Нагадаємо, 29 серпня новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про намір перевірити ефективність роботи деяких відомств. Зокрема, він повідомив, що у найближчі місяці будуть звільнені очільники Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру.

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