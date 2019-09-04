Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

05
Чт., вер.
16 Нові матеріали

Милованов заявив про 35 сценаріїв запуску ринку землі

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

На сьогоднішній день готові 35 варіантів запуску ринку землі в Україні.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов в ефірі програми "Сніданок з 1+1", інформує БІЗНЕС.

За його словами, запустити ринок землі потрібно правильно, але це потребує часу. "Всі 35 варіантів запуску ринку землі вже готові, більш-менш. Адже над запуском ринку працювали давно. Ми знаємо, які можуть виникнути помилки чи позитивні нюанси – це все відомо. Ринок землі не почався з України. Є досвід інших країн, як і приклади помилок та наслідків. Цей досвід вивчений", – сказав міністр.

Читайте також: Референдум пайовиків та інвентаризація: Оприлюднено деталі земельної реформи Зеленського

Він також вважає, що в Україні  потрібно переформатувати темпи розвитку галузей, в тому числі за участі аграріїв. "Ми маємо створити умови, за яких економіка розвиватиметься, зокрема й із аграріями. Бо вони одні з найбільш швидко розвиваючих галузей, які ведуть за собою економічний розвиток. Якщо дивитися на вклад аграріїв у розвиток, то вони зростають зі швидкістю понад 10%. Тому вони в нас флагман росту", – наголосив Милованов.

Нагадаємо:

земельна реформа Тимофій Милованов