Милованов заявив про 35 сценаріїв запуску ринку землі

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов в ефірі програми "Сніданок з 1+1", інформує БІЗНЕС.

За його словами, запустити ринок землі потрібно правильно, але це потребує часу. "Всі 35 варіантів запуску ринку землі вже готові, більш-менш. Адже над запуском ринку працювали давно. Ми знаємо, які можуть виникнути помилки чи позитивні нюанси – це все відомо. Ринок землі не почався з України. Є досвід інших країн, як і приклади помилок та наслідків. Цей досвід вивчений", – сказав міністр.

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Він також вважає, що в Україні потрібно переформатувати темпи розвитку галузей, в тому числі за участі аграріїв. "Ми маємо створити умови, за яких економіка розвиватиметься, зокрема й із аграріями. Бо вони одні з найбільш швидко розвиваючих галузей, які ведуть за собою економічний розвиток. Якщо дивитися на вклад аграріїв у розвиток, то вони зростають зі швидкістю понад 10%. Тому вони в нас флагман росту", – наголосив Милованов.

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