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Грошові перекази в Україну за 7 місяців сягнули 100 млрд грн

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За січень-липень поточного року фізичні особи перевели в Україну 106,3 млрд грн в іноземній валюті.

Про це йдеться в огляді Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Нацбанку, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що обсяг переказів фізосіб за сім місяців зріс на 13,2% — до 106,3 млрд грн.

Нагадаємо:

МЕРТ перекази