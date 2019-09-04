Грошові перекази в Україну за 7 місяців сягнули 100 млрд грн

За січень-липень поточного року фізичні особи перевели в Україну 106,3 млрд грн в іноземній валюті.

Про це йдеться в огляді Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Нацбанку, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що обсяг переказів фізосіб за сім місяців зріс на 13,2% — до 106,3 млрд грн.

Нагадаємо: