Грошові перекази в Україну за 7 місяців сягнули 100 млрд грн

За січень-липень поточного року фізичні особи перевели в Україну 106,3 млрд грн в іноземній валюті.
Про це йдеться в огляді Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Нацбанку, інформує БІЗНЕС.
Зазначається, що обсяг переказів фізосіб за сім місяців зріс на 13,2% — до 106,3 млрд грн.
Нагадаємо:
- За 2018 рік до України за допомогою міжнародних платіжних систем надійшло грошових переказів на суму $ 2,3 млрд (близько 58 млрд грн за курсом НБУ).
- За даними Світового банку, перекази в Україну від трудових мігрантів за 2018 рік сягнули $14 млрд доларів, що на 19% перевищує показник 2017 року.