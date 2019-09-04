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Прем`єр закликає СБУ ліквідувати економічний департамент

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пропонує Службі безпеки України ліквідувати управління з боротьби з економічною злочинністю.

Про це він сказав на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією, інформує БІЗНЕС з посилання "Інтерфакс-Україна".

"УБЕЗ вже пішло в минуле. Це ще не завершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи мають змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки зробить так само, щонайменше — на рівні тих практик, які існують зараз", — зазначив прем'єр.

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Він також очікує, що вже в цьому місяці будуть ухвалені всі необхідні законопроєкти, щоб остаточно "відвадити правоохоронців та силовиків від бізнесу й створити комфортні умови для розвитку".

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Олексій Гончарук СБУ Управління з боротьби з економічною злочинністю