Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері держреєстрації

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 4 вересня, на своєму засіданні, інформує БІЗНЕС з посиланням на урядовий портал.

"Ми перетворюємо комісію з розгляду скарг у сфері реєстрації на ефективний інструмент боротьби з рейдерством. По-перше, скаргу до комісії можна буде подати онлайн, це простіше і зменшить кількість помилок при подачі. Друге – усі висновки комісії будуть публікуватися онлайн негайно після підписання такого висновку. Це забезпечить єдину практику розгляду для усіх та прозорість. І третє, ще головніше, змінюємо принципи роботи, щоб до роботи комісії змогли долучитися не чиновники – висококваліфіковані та високооплачувані юристи з приватного сектору", – прокоментував рішення міністр юстиції Денис Малюська.

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