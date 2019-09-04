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Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері держреєстрації

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Кабінет Міністрів України вирішив реформувати роботу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 4 вересня, на своєму засіданні, інформує БІЗНЕС з посиланням на урядовий портал.

"Ми перетворюємо комісію з розгляду скарг у сфері реєстрації на ефективний інструмент боротьби з рейдерством. По-перше, скаргу до комісії можна буде подати онлайн, це простіше і зменшить кількість помилок при подачі. Друге – усі висновки комісії будуть публікуватися онлайн негайно після підписання такого висновку. Це забезпечить єдину практику розгляду для усіх та прозорість. І третє, ще головніше, змінюємо принципи роботи, щоб до роботи комісії змогли долучитися не чиновники – висококваліфіковані та високооплачувані юристи з приватного сектору", – прокоментував рішення міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо:

  • 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству", який пропонує набір інструментів для належного захисту власників бізнесу і протидії позбавленню їх майнових прав.
  • 2 вересня міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив про запуск двох сервісів, які дозволять бізнесменам миттєво дізнатися про перехід їхнього майна в інші руки, а також надсилати скарги в Антирейдерську комісію в онлайн-режимі.
Кабмін боротьба з рейдерством