Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері держреєстрації

Кабінет Міністрів України вирішив реформувати роботу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 4 вересня, на своєму засіданні, інформує БІЗНЕС з посиланням на урядовий портал.
"Ми перетворюємо комісію з розгляду скарг у сфері реєстрації на ефективний інструмент боротьби з рейдерством. По-перше, скаргу до комісії можна буде подати онлайн, це простіше і зменшить кількість помилок при подачі. Друге – усі висновки комісії будуть публікуватися онлайн негайно після підписання такого висновку. Це забезпечить єдину практику розгляду для усіх та прозорість. І третє, ще головніше, змінюємо принципи роботи, щоб до роботи комісії змогли долучитися не чиновники – висококваліфіковані та високооплачувані юристи з приватного сектору", – прокоментував рішення міністр юстиції Денис Малюська.
Нагадаємо:
- 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству", який пропонує набір інструментів для належного захисту власників бізнесу і протидії позбавленню їх майнових прав.
- 2 вересня міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив про запуск двох сервісів, які дозволять бізнесменам миттєво дізнатися про перехід їхнього майна в інші руки, а також надсилати скарги в Антирейдерську комісію в онлайн-режимі.