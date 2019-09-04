НАБУ влаштувало обшук в офісі відомої IT-компанії

Про це повідомив глава офісу SAP в Україні Максим Матяш під час зустрічі уряду з експортною ІТ індустрією, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора [3 вересня] в нашому офісі пройшов обшук НАБУ. Робота була заблокована не на один день, а на дуже тривалий період", — заявив Матяш.

Він звернув увагу прем'єр-міністра Олексія Гончарука на обшуки в IТ-компаніях і попросив його проконтролювати цю сферу роботи силовиків.

Очільник Кабміну, у свою чергу, запропонував керівництву компанії викласти цю ситуацію в короткій довідці, аби уряд міг на неї відреагувати. "Мені дуже шкода, що ваша компанія стала об'єктом уваги правоохоронців. Якщо ви вважаєте, що їхні дії незаконні, передайте інформацію нам і ми ознайомимо відповідних керівників", — сказав Гончарук.

Довідка: SAP Ukraine є дочірнім підприємствам німецького виробника IТ-рішень з управління підприємствами (ERP Systems) SAP SE. На український ринок компанія SAP вийшла в 1995 році. В Україні клієнтами є понад 250 державних організацій, а також підприємства різних галузей.