ЄС заблокував імпорт українських овочів та фруктів

Імпортери фруктів у країнах Євросоюзу з 1 вересня 2019 року відмовилися купувати яблука і груші з України та інших країн, що не входять до ЄС, у зв’язку з набранням чинності директиви (EU) 2019/523.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Українську плодоовочеву асоціацію.

Відповідна директива була ухвалена 21 березня 2019 року. Вона передбачає посилення заходів захисту ЄС від шкідливих карантинних організмів і стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції.

"У рамках директиви, з 1 вересня 2019 року, всі країни, що не входять до Євросоюзу, зобов’язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків виявлення певних карантинних організмів: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) та Tephritidae (non-European)", — пояснили в Асоціації.

З огляду на те, що в Україні раніше не було випадків виявлення цих організмів, Держпродспоживслужба запропонувала Європейській комісії ухвалити рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак офіційної відповіді від Єврокомісії поки не надійшло, а значить, постачати ці товари поки не можна.

Тим часом українські виробники намагаються самотужки вирішити цю проблему. "Експортери тепличних томатів і перцю в даний момент за власні кошти намагаються юридично оформити ввезення в зони або регіони, вільні від даних шкідників згідно з процедурами ЄС", — йдеться в заяві.

Виробники сподіваються розблокувати експорт ще до середини вересня, оскільки раніше вже стикалися з подібною проблемою.

"Якщо поставки не будуть розблоковані, то гіпотетичні втрати наших виробників яблука в новому сезоні складуть близько $ 4-5 млн доларів США або близько 15% всієї експортної виручки. Для постачальників тепличних овочів з України ринок ЄС є ще більш важливим – на нього припадає більше половини всіх поставок і теж приблизно на $ 4 млн доларів США на рік", – пояснює економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак.

Нагадаємо: