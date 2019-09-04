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Міжнародний агротрейдер запустить залізничний логістичний бізнес в Україні

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Один з найбільших агротрейдерів Louis Dreyfus Company (LDC) планує створити залізничний логістичний бізнес в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), інформує БІЗНЕС з посиланням на "Порти України".

Про початок співпраці з питання запуску логістичного бізнесу ЄБРР і LDC оголосять на пресконференції ​​6 вересня.

Нагадаємо, з 2012 року компанія Louis Dreyfus Company спільно з ТОВ "Бруклін-Київ" реалізують спільний проєкт з будівництва портового перевантажувального комплексу для зернових культур в Одеському порту. Загальний обсяг інвестицій в проєкт складає $104 млн. Будівництво планують закінчити восени 2019 року.

Довідка: Louis Dreyfus Company (штаб-квартира — Амстердам) спеціалізується на торгівлі сільськогосподарською продукцією, добривами і контролює близько 10% світового обсягу торгівлі сировинними товарами. Входить до четвірки найбільших агротрейдерів світу — так звану ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus).

У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2017 роком на 12% — до $355 млн. 

В Україні Louis Dreyfus Company працює з 1998 року і є одним з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції з України, щорічно поставляючи на зовнішні ринки близько 4 млн тонн зерна.  

ЄБРР бізнес логістика Louis Dreyfus Company