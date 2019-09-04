У UNIT.City бізнесмена Хмельницького змінюється керівництво

Макс Яковер і Максим Бахматов, керуючі партнери столичного інноваційного парку UNIT.City бізнесмена Василя Хмельницького, залишають свої посади у зв`язку із завершенням трирічного контракту, але вони продовжать свою участь у проєкті як радники.

Про це вони повідомили у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Наш контракт був на три роки. 1 жовтня він закінчується. І він виконаний від першої до останньої літери", — написав Яковер.

У свою чергу, Бахматов повідомив, що за три роки було побудовано п'ять бізнес-кампусів, школа, кафе, спортзал, 27 тис. квадратних метрів офісних приміщень, в які заселилися 108 компаній-резидентів.

"Лід наша команда прорубала, гіпотези UNIT.City перевірені, а значить, моє завдання тут виконане. Три роки тому, коли я зайшов в проект, що тут було? Кампус UNIT Factory посеред занедбаного мотозаводу, останній мотоцикл, з якого виїхав в середині 2000-х. Зараз це інноваційний парк на 30 тисяч квадратних метрів, з 110+ компаніями, сформованим ком'юніті, чіткими планами на подальше будівництво, чергою з майбутніх резидентів і затвердженою стратегією", — написав він.

Керуючих партнерів UNIT.City замінить француз Домінік Піоте. "У UNIT.City буде новий СЕО, зростання всередині України і вихід за межі країни. Для цього ми покликали Домініка Піоте, в якого дуже крутий міжнародний досвід", — зазначив Яковер.

"Упевнений, разом з новим CEO проєкт набере ще більшу швидкість в розвитку і випередить багато технологічних кластерів за рівнем і масштабом реалізації, зробивши Київ епіцентром інновацій, як мінімум, Східної Європи", — додав Бахматов.

Довідка: UNIT.City – перший інноваційний парк в Україні. Це одна з найбільших платформ, яка поєднує в собі інфраструктуру та інноваційну екосистему для ІТ- та технологічних компаній Центральної та Східної Європи.

Інноваційний парк розташований на 25 га землі за 6 км від центру Києва та утворює цілий квартал нерухомості різного призначення: офіси, житлові приміщення, інноваційні навчальні заклади, R&D-центри, лабораторії VR і AR, виробничі потужності для 3D-друку та адитивного виробництва. Загальна площа UNIT.City на завершальній стадії сягне близько 860 тисяч м², що створить простір для взаємодії 30 тисяч орендарів, студентів та резидентів.