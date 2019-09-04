"АрселорМіттал Кривий Ріг" виставили претензії на 9 млрд грн

Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", розпочатий у травні, і має висунути підприємству претензії на загальну суму 9 млрд грн.
Про це журналістам повідомив глава Офісу Євген Бамбізов, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні завершено масивний аудит підприємства, ми визначаємо претензії на 9 млрд грн", — заявив Бамбізов.
За його словами, переважно претензії пов'язані зі сплатою рентної плати за використання надр, заниженням орендної плати за землю. Також металургійну компанію підозрюють у роботі з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
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Бамбізов зазначив, що ці матеріали будуть передані в правоохоронні органи. "З даного питання ми активно співпрацювали зі Службою безпеки України, вони нам надавали інформацію щодо рентної плати та податку на землю, а ми вже аналізували її і вийшли на кінцевий результат", — додав він.
Нагадаємо:
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- 20 липня СБУ влаштувала обшуки на "ArcelorMittal Кривий Ріг" та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала. Однак в "ArcelorMittal Кривий Ріг" назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві. Також підприємство попередили про чергову перевірку.
- Наприкінці липня топ-менеджери "АрселорМіттал Кривий Ріг" та представники Офісу президента України визначили п'ять кроків задля покращення екологічної ситуації та впровадження соціальних проєктів у Кривому Розі.
- 3 вересня СБУ знову навідалась в "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.