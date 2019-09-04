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Уряд ініціює створення Фонду розвитку людського капіталу для IT-сектора

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі (Фонд ІТ Creative), який керувався би самою галуззю.

Про це він заявив на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією, інформує БІЗНЕС з посиланням на Офіс ефективного регулювання.

Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення складатиме 0,5 млрд грн і надалі зростатиме. Кошти підуть на стипендії для талановитих студентів, гранти для молодих вчених і створення освітньої інфраструктури.

"Планується, що фондом буду опікуватися об’єднання бізнесу, а держава допомагатиме їм у цьому. Серед ключових його цілей – нова якість освіти у ІТ та належна кваліфікація нових кадрів у сфері", – зазначили в Офісі.

У свою чергу, голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов повідомив, що Фонд фінансуватиметься за рахунок спеціального збору для ФОП в IT-галузі.

Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ з двох мінімальних зарплат передбачається введення податку на розвиток людського капіталу. Його ставка поступово зростатиме з 1% у 2020 році до 5% у 2024 році.

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Верланов наголосив, що ця опція оподаткування надасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї є добровільним, тому охочі можуть залишитися на сьогоднішній третій формі оподаткування "спрощенців".

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Водночас Гончарук зауважив, що це дасть змогу через 10 років збільшити експорт галузі з $3 млрд до $10 млрд, а кількість працівників у галузі зросте зі 165 тис. до 650 тис. осіб.

Нагадаємо:

  • У червні президент Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом заявив про намір на деякий термін звільнити IT-галузь від податків.
ФОП IT-сектор Фонд розвитку людського капіталу