Tesla випустила веганську версію Model 3

Автомобільна компанія Tesla випустила нову версію електромобіля Model 3 — веганську. Для оздоблення салону вже не використовували натуральну шкіру.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на повідомлення компанії у Twitter.

"Інтер'єр Model 3 тепер на 100% без шкіри", — повідомили в Tesla.

Компанія також пообіцяла, що її майбутній електричний кроссовер Модель Y буде мати салон без шкіри.

Model 3 interior is now 100% leather-free 🐄 pic.twitter.com/2F47zp8A4T — Tesla (@Tesla) 31 августа 2019 г.

Нагадаємо, у 2017 році компанія Tesla вирішила повністю відмовитися від використання шкіряних сидінь, а надалі використовувати лише синтетичну оббивку.