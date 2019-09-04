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04
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Tesla випустила веганську версію Model 3

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Автомобільна компанія Tesla випустила нову версію електромобіля Model 3 — веганську. Для оздоблення салону вже не використовували натуральну шкіру.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на повідомлення компанії у Twitter.

"Інтер'єр Model 3 тепер на 100% без шкіри", — повідомили в Tesla.

Компанія також пообіцяла, що її майбутній електричний кроссовер Модель Y буде мати салон без шкіри.

Нагадаємо, у 2017 році компанія Tesla вирішила повністю відмовитися від використання шкіряних сидінь, а надалі використовувати лише синтетичну оббивку.

Tesla електромобілі Модель 3