АМКУ оштрафував дві компанії на 66,5 млн грн за змову на закупівлі самоскидів для промгіганта

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав компанію ТОВ "ЮРОМАШ" і ТОВ "ГОЛЕКС" винними в змові на торгах із закупівлі самоскидів для Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.), що входить в ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), наклавши на них сумарно штраф розміром 66,5 млн грн.

Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його даними, на "ЮРОМАШ" накладено штраф розміром 62 млн грн, на "ГОЛЕКС" — 4,5 млн грн.

"3 вересня 2019 року компанії "ЮРОМАШ" і "ГОЛЕКС" визнані винними в порушенні законодавства про захист економічної конкуренції, а саме в змові на торгах із закупівлі шарнірно-зчленованих самоскидів вантажопідйомністю 55 тон. Замовник — ВГМК", — написав Терентьєв.

За його словами, компанії вийшли на торги як конкуренти. Однак розслідування АМКУ встановило низку зв'язків між компаніями на момент проведення торгів, такі як постійні господарські відносини і фінансова допомога один одному, зв'язок компаній через посадових осіб, наявність у компаній спільних співробітників, одні і ті самі особи були уповноважені представляти обидві компанії, використання приміщень за однією адресою і тією ж поштовою адресою, використання загальної IP-адреси, синхронне створення і завантаження електронних файлів для участі в закупівлях.

"Спираючись на ці факти, Антимонопольний комітет України встановив порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів", — заявив глава АМКУ.

Довідка:

Компанія з іноземними інвестиціями ТОВ "ЮРОМАШ" (Київ) займається оптовою торгівлею машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.

ТОВ "Голекс" (Київ) займається, серед іншого, оптовою торгівлею машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" почало фактичну діяльність з серпня 2014 року, коли уряд України передав йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. ОГХК реалізує продукцію більш ніж у 30 країн світу.