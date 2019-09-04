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Україна розрахувалася з МВФ за програмою stand-by 2014 року

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Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатої у 2014 році.

Про це повідомили у Націонлаьному банку України, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

За даним регулятора, фінальні платежі становили загалом $156 млн. Україна натомість незавершеної програми stand-by 2014 року у 2015 році уклала з МВФ програми розширеного фінансування EFF, яка також до завершення в грудні 2018 року була замінена на поточну програму stand-by.

Крім того, у Міністерстві фінансів повідомили, що протягом 3 вересня погасили $661,34 млн за євробондами, випущеними в 2015 році, і $444,36 млн відсотків.

Нагадаємо:

 

МВФ програма stand-by