Бізнесменів запрошують на перший в Україні фестиваль біохакінгу

У Києві 27-28 вересня поточного року відбудеться перший в Україні фестиваль біохакінгу, до участі в якому запрошуються представники бізнесу.

Про це у своєму відеозверненні до учасників платформи БІЗНЕС 100 заявив засновник фестивалю, головний лікар першої клініки біохакінгу і управління здоров'ям в Україні SQLAB Святослав Ханенко, інформує БІЗНЕС.

Він зауважив, що починаючи з 2016 року клініка впроваджує культурну відношення до свого здоров'я як до вимірюваного і керованого ресурсу.

Засновник фестивалю запрошує представників бізнес-спільноти взяти участь у фестивалі, оскільки саме вони, як лідери думок, формують екосистему, в якій здоров’я стає первинною цінністю, головним ресурсом і міцним фундаментом для розвитку країни.

"Тіло, розум, дух, соціальні зв'язки, навколишнє середовище — управління цими п'ятьма елементами допоможуть вам залишатися лідерами і реалізовувати нові можливості в умовах турбулентності нового часу. Фестиваль біохакінгу — це унікальна можливість створити особисту версію зверхлюдини. Бути зверхлюдиною — це ваш вибір, ціль і шлях. Саме на нас з вами покладена відповідальність створення правильної культури відношення до свого здоров'я. Ми — лідери і ми просто зобов'язані власним прикладом показувати іншим як треба ставитися до себе і свого здоров`я", — наголосив Ханенко.

Фестиваль біохакінгу відбудеться в заміському клубі Equides Club (с. Лісники, Києво-Святошинський район Київської області). Його формат унікальний, оскільки паралельно проходитимуть три секції: теорія, практика, розваги. Гості фестивалю зможуть самотужки сформувати власну програму заходу, відвідавши як лекції від спікерів, так і виміряти рівень свого здоров’я або просто приємно провести час за грою в гольф і в спа.

На фестивалі будуть представлені шість преміальних українських спільнот: H Club (акцент — вплив), CEO Club Ukraine (акцент — репутація), Young Business Club (акцент — молода енергія підприємництва), The Aspen Institute Kyiv Alumni Club (акцент — інтелект), Executive Club Ukraine (акцент — управління топ-менеджменту), і A Club (акцент — фінансовий рівень). Загалом планується виступ 30 спікерів (міжнародні експерти в біохакінгу, професіонали в управлінні здоров'ям), а лідери думок поділяться експертизою і особистим досвідом трансформацій.

Очікується, що у заході візьмуть участь 250 гостей — представників підприємницької, творчої, громадської та інтелектуальної еліт України.

Для представників БІЗНЕС 100 та партнерів журналу БІЗНЕС діють спеціальні умови участі!

За додатковою інформацією щодо участі звертайтеся до співінвестора БІЗНЕС 100 Олексія Чуєва: + 38 (067) 700 96 99.

Довідка: Біохакінг — це комплексна методика з системним підходом, що передбачає корекцію харчування, фізичної активності, психічного здоров'я та профілактики хвороб для досягнення високої продуктивності, скорочення ризику розвитку різних захворювань і підвищення тривалості життя.

Біохакінг відрізняється від ЗСЖ (здорового способу життя) тим, що оперує вимірюваними маркерами здоров'я. Всі параметри чітко описані і позначені, а сума маркерів дає показник здоров'я. Процес змін в організмі відбувається під постійним наглядом сімейного лікаря (в даному випадку виконує роль коуча), який допомагає планувати, мотивувати, організовувати і контролювати процес управління здоров'ям. На кожному етапі проєкту задаються цілі, зрізи, план дій.