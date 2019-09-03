СБУ знову навідалась в "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Служба безпеки України сьогодні, 3 вересня, знову навідалась на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.
Зазначається, що на підприємство допущені 11 представників СБУ в супроводі фахівців головного управління екологічної інспекції та Держпродпотребслужби в Дніпропетровській області та Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.
При цьому силовики відмовилися допускати до участі в огляді спеціалістів підприємства, тим самим позбавивши їх можливості належним чином оцінити проведені заміри і дії.
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СБУшники спільно з екологами оглянули вуглепідготовчий і коксовий цехи, а також цехи уловлювання й сіркоочистки коксохімічного виробництва.
Огляд проводиться на підставі постанови Бабушкінського районного суду Дніпра від 13 серпня 2019 року в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК України ("Екоцид").
Нагадаємо:
- 17 липня СБУ повідомила, що порушила кримінальну справу проти підприємства в Кривому Розі за забруднення навколишнього середовища за статтею 441 Кримінального кодексу України – "екоцид". Проте на підприємстві заявили, що не отримували від СБУ інформації про порушення справи.
- 20 липня СБУ влаштувала обшуки на "ArcelorMittal Кривий Ріг" та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала. Однак в "ArcelorMittal Кривий Ріг" назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві. Також підприємство попередили про чергову перевірку.
- Наприкінці липня топ-менеджери "АрселорМіттал Кривий Ріг" та представники Офісу президента України визначили п'ять кроків задля покращення екологічної ситуації та впровадження соціальних проєктів у Кривому Розі.