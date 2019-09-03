СБУ знову навідалась в "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Служба безпеки України сьогодні, 3 вересня, знову навідалась на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що на підприємство допущені 11 представників СБУ в супроводі фахівців головного управління екологічної інспекції та Держпродпотребслужби в Дніпропетровській області та Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

При цьому силовики відмовилися допускати до участі в огляді спеціалістів підприємства, тим самим позбавивши їх можливості належним чином оцінити проведені заміри і дії.

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СБУшники спільно з екологами оглянули вуглепідготовчий і коксовий цехи, а також цехи уловлювання й сіркоочистки коксохімічного виробництва.

Огляд проводиться на підставі постанови Бабушкінського районного суду Дніпра від 13 серпня 2019 року в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК України ("Екоцид").

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