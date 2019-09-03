Названо прізвище нового торгового представника України

Про це повідомив виконавчий директор фонду "Відродження" Олександр Сушко у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Маємо оголосити, що один з найяскравіших наших колег по команді, колишній заступник директора МФ "Відродження" та нинішній стратегічний радник, відомий юрист-міжнародник, а у минулому — один з ключових переговорників української сторони щодо Угоди про асоціацію з ЄС Тарас Качка отримав запрошення піти в уряд — заступником міністра економіки та торговельним представником. Має відповідати за міжнародні торговельні переговори, фактично — за зовнішньоторговельну політику держави. Це — його тема, в якій він став одним з кращих професіоналів у країні задовго до приєднання до команди фонду", — написав Сушко.

Качка був радником в Міністерстві закордонних справ. У 2014−2015 роках був віце-президентом та в.о. президента Американської торговельної палати в Україні.

До серпня 2018 року посаду торгового представника України обіймала Наталія Микольська.

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.