Українські роботодавці запропонували шлях подолання кадрового голоду

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Федерації роботодавців України.

Так, рободотавці констатують, що на вітчизняному ринку праці постала гостра проблема відсутності необхідних фахівців з очікуваними кваліфікаціями та навичками. "Стандарти, що впроваджені на виробництві, не збігаються зі знаннями та компетенціями, які випускники закладів освіти отримують після закінчення навчання, оскільки проблемою для всіх здобувачів освіти, незалежно від рівня їхньої теоретичної підготовки, є відірваність знань від практики, непідготовленість до роботи в реальному бізнесі й нерозуміння того, як цей бізнес працює та нестача "softskills". Так, саме "softskills" є актуальними та не менш важливими, як професійні знання та вміння. Більшість закладів освіти не приділяють належної уваги розвитку в здобувачів освіти їх "softskills", хоча ці навички впливають на ефективність роботи співробітника", – заявляють у ФРУ.

Зокрема, роботодавці відчувають суттєвий дефіцит кваліфікованих кадрів, особливо за технічними напрямами.

Аналіз вступної кампанії до ВНЗ у 2019 році показав, що за кількістю поданих заяв на бакалавра на основі 11 класів за всіма формами навчання найбільшу кількість заяв подано на спеціальності: право – 69 307, філологія – 67 957, менеджмент – 54 766. Натомість на затребувані спеціальності, такі як енергетичне машинобудування подано 588 заяв, металургія – лише 491 заява. Також за інформацією МОН, лише 20% випускників шкіл ідуть здобувати професійну освіту, а 80% – вищу. При цьому є висока потреба економіки у робітничих кадрах.

"Такі дані свідчать, що майбутні студенти обирають напрям освіти чи професію здебільшого за престижністю, а не за попитом в економіці. Це пов'язано з тим, що держава мало приділяє уваги професійній орієнтації молоді, в той час як у більшості європейських країн профорієнтація є неодмінною складовою шкільної програми. Також у суспільстві є міф про важливість здобуття саме вищої освіти. Як наслідок економіка України характеризується професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту і пропозиції професійних кадрів", – стверджують роботодавці.

Тому вони виступають проти змагальної практики закладів освіти різних рівнів за абітурієнтів (школи із закладами ПТО та заклади ПТО з вишами). Також, на їхню думку, держава не має встановлювати переваг у виборі освіти, а чітко визначити, що середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта та вища освіта складають єдиний освітній простір та взаємно доповнюють одна одну.

"Ми, роботодавці, вважаємо, що для того, щоб підвищити якість освіти у сучасних умовах і, найголовніше, допомогти студентам підготуватися до професійного життя за межами закладу освіти, необхідно впроваджувати дуальну форму здобуття освіти, як один з інструментів. Активна співпраця роботодавців та закладів освіти є взаємовигідною, оскільки бізнес матиме змогу отримати спеціалістів із необхідними професійними навичками, а заклад освіти не лише обіцятиме можливість подальшого працевлаштування, а залучатиме студентів до навчання за новітніми програмами з реальними кар'єрними перспективами від бізнес-партнерів", – переконані у ФРУ.

Також зазначається, що є багато інших ініціатив щодо профорієнтації школярів: створення STEM-лабораторій, підтримка бізнесом та на державному рівні міжнародного конкурсу WorldSkills Ukraine, започаткування "Днів кар'єри" в школах.

"Ми переконані, що побудова і розширення партнерських взаємовідносин між державою та бізнес-середовищем є невід'ємною частиною заходів, спрямованих на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти в нових економічних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір", – наголосили в ФРУ.

Нагадаємо, за результатами опитування CEO Outlook, проведеного однією з найбільших аудиторських компаній світу KPMG, нестача робочих рук є найбільшою проблемою українського бізнесу.