Експерти пояснили, чого варто очікувати бізнесу від впровадження програмних РРО

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням сайт платформи.

Йдеться про законопроєкт №1053 про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", зареєстрованого у Верховній Раді 29 серпня.

"Вважаємо, що перехід до використання РРО третього покоління, стимулювання покупців отримувати фіскальний чек – позитивно вплине на економіку, сприяє покращенню конкурентних умов ведення бізнесу та зменшить рівень тіньової економіки", – заявили експерти.

На їхню думку, норми документу щодо кешбеку (разом із відповідними змінами до Податкового кодексу щодо кешбеку у проєкті закону № 1073) сприятимуть детінізації обігу готівкових коштів, стимулюватимуть покупців отримувати фіскальні чеки там, де це передбачено законодавством, а також збільшать прозорість та контроль громадськості над податковими перевірками, створять конкурентні умови для ведення господарської діяльності.

Щодо цифрових РРО, то, за словами експертів, проєкт містить значну кількість прогресивних норм, які дозволять почати перехід до впровадження РРО третього покоління.

"Нарешті два важливих законопроєкти [№1053 і № 1073], над якими народні депутати, експерти, представники білого бізнесу, фахівці Мінфіну та інші стейкхолдери працювали більше року – РРО третього покоління та стимулювання покупця отримувати фіскальний чек (там, де це передбачено законодавством) – вже у парламенті. Це суттєве спрощення та здешевлення для бізнесу реєстрації розрахункових операцій, зацікавленість покупців отримувати фіскальний чек, вирівнювання конкурентних умов при реалізації ризикових категорій товарів", – сказав економіст, координатор економічних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Водночас експерти вказують на кілька недоліків, які несуть ризики монополізації ринку цифрових РРО однією технологією ДФС, неврегульованість питання щодо перенесення перенесення інформації із поточного реєстра у новий тощо.

"Вкрай важливим супутніми змінами, які мають бути запроваджені разом із разом із закладеними у проєкті №1053 новаціями, є реалізація комплексної інституційної реформи податкової та митної служби, ліквідація Податкової міліції та інших економічних підрозділів у правохоронних органах і створення єдиної служби по боротьбі із економічними злочинами, прийняття оновленого законодавства щодо електронної комерції з метою мінімізації зловживань при дистанційному продажу товарів, збільшення граничних обсягів всіх груп спрощеної системи відповідно до індексу споживчих цін та зростання доходів громадян тощо", – наголошують експерти.

Вони пропонують обговорити ці питання до другого читання за участі представників влади, експертного середовища та представників білого бізнесу.

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