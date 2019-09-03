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Члени наглядової ради Ощадбанку позиваються до Нацбанку

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Члени наглядової ради Ощадбанку, кандидатури яких відхилив Національний банк, планують звернутися до суду.

Про це заявив голова наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунер, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Європейську правду".

"Члени наглядової ради Ощадбанку – це висококваліфіковані професіонали з багаторічним досвідом роботи, який беззаперечно свідчить про їхню компетенцію і відмінну репутацію на вітчизняній та міжнародній арені. Ми твердо переконані, що рішення НБУ було упередженим і необґрунтованим та не відповідало встановленим процедурам та нормам", — наголосив Аджунер.

Він вважає рішення НБУ помилковим і таким, що "не відповідає процедурним і правовим вимогам належного державного управління". За його словами, єдиним обґрунтуванням цього рішення є "негативні результати співбесіди".

"Важко уявити собі більшу безконтрольність і зверхність. Тому ми це рішення перевіримо на предмет законності в українських судах. Ми впевнені, що воно не витримає такої перевірки і буде скасовано", — заявив голова наглядової ради.

Нагадаємо, 15 серпня Нацбанк відхилив кандидатури більшості новообраних членів наглядової ради Ощадбанку за результатами розгляду їх документів, а також проходження ними тестування і співбесід. Йдеться про кандидатури голови наглядової ради Шевкі Аджунера, його заступника Олексія Грінченка, а також Олексія Рєзнікова, Дмитра Власова і Даніеля Білака.

Водночас регулятор готовий узгодити кандидатури Байби Апін, Міхаеля Вайнштейна, Пітера Бріггса і Юрія Храмова, якщо вони врахують зауваження до поданих ними документів.

Крім того, в НБУ стурбовані тим, що наглядова рада Ощадбанку вирішила без проведення конкурсу продовжити контракт з нинішнім головою правління Андрієм Пишним на п’ять років.

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