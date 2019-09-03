Українському бізнесу загрожує втрата єдиного податку через борги

Через несвоєчасну сплату податкового боргу 3 665 компаній і підприємств України можуть втратити статус платника єдиного податку.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на платформу для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Податкова може позбавити підприємця або компанію статусу платника єдиного податку, якщо на перше число місяця у нього є податковий борг і така ситуація перманентно продовжується протягом шести місяців", — йдеться в повідомленні.

Щоб дізнатися про потрапляння в групу ризику, бізнесу пропонують додати Опендатабот в улюблений месенджер, ввести код або назву компанії та підписатися на сервіс.

Нагадаємо, у липні 2019 року в Опендатабот з’явилася можливість перевірити, який бізнес сплачує єдиний податок.

Довідка: Єдиний податок — це можливість для малого бізнесу сплачувати меншу кількість податків та вести спрощену бухгалтерію (звітувати лише про прибутки). Підприємці та компанії, що сплачують єдиний податок, платять державі невеликий відсоток із обігів, а в деяких групах взагалі фіксовану ставку податку.