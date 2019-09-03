В Українському інституті майбутнього оприлюднили кроки, які простимулюють приплив інвестицій в країну

Щоб забезпечити анонсоване урядом щорічне зростання економіки на 5-7% на рік, треба виконати "домашню роботу", яка передбачає проведення низки важливих реформ.

Таку думку висловив директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він нагадав, що для досягнення заданого зростання щорічний обсяг інвестицій в економіку (внутрішніх і зовнішніх) повинен бути від $29 до $55 млрд, з них зовнішні мають складати від $5 до $10 млрд на рік. Для порівняння, в 2018 році капітальні інвестиції склали всього $22 млрд.

"А ось, щоб інвестиції прийшли потрібно добре зробити "домашню роботу", — наголосив Амелін.

Серед пріоритетних завдань він виділив наступні:

1. Забезпечити справедливе правосуддя і єдині правила для всіх, без чого неможливе процвітання країни.

2. Повинні бути зрозумілі зафіксовані узгоджені стратегічні довгострокові цілі країни. Без них інвестор не може ухвалити рішення для довгострокових проєктів, таких як:

- Європейський R & D хаб, де створені найкращі умови для наукових досліджень і запуску інноваційних виробництв (фіскальні, регуляторні);

- Європейський транзитний хаб (Шовковий шлях, скандинаво-індійський транзитний коридор);

- Європейський енергетичний хаб (з фокусом не на імпорт, а на експорт газу і електрики в Європу).

3. Мають бути "упаковані" (тизери, преТЕО, ТЕО) інфраструктурні проєкти, які критично необхідні Україні, зокрема:

- Інфраструктурні проєкти "Шовкового Шляху" (дороги, порти, швидкісні залізничні дороги, авіахаби);

- Інфраструктурні проєкти скандинаво-індійського коридору (річкова, залізнична і портова інфраструктура);

- Будівництво нових блоків АЕС;

- Спрощення доступу до надр (видобуток газу, нафти, літію, урану);

- Будівництво заводу ядерного палива.

Оновити систему влади, збір інформації та ухвалення рішень:

- e-government;

- ліквідація непотрібних інституцій;

- нівелювання людського фактора, переведення комунікацій в онлайн.

Завершити критично важливі для майбутнього реформи:

- Медичну зі страховою медициною і стимулюванням медичного туризму в країну;

- Освітню, яка готуватиме наших дітей до майбутнього. До того, ж це буде хорошою базою в майбутньому для освітнього туризму;

- Правоохоронну, яка передбачає оновлення функцій МВС, СБУ, прокуратори, перезавантаження всієї судової системи.

"Фронт робіт колосальний. Але критерій оцінки простий: скільки інвестицій прийшло, скільки створено робочих місць, які темпи зростання економіки та зростання зарплат, скільки українських заробітчанин повернулося, на скільки збільшилася тривалість життя", — резюмував експерт.

Нагадаємо, 2 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%, це не менше 5-7% щорічно. На думку очільника уряду, зростання ВВП можна забезпечити за рахунок залучення в країну іноземних інвестицій і лібералізації економіки.