У Києві лідери політсил та бізнесу обговорять пріоритети економічних реформ

У Києві 23 вересня відбудеться форум "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади", в рамках якого лідери політичних сил, що пройшли до Верховної Ради, разом з представниками бізнес-спільноти та експертами обговорять пріоритети економічних реформ.

Як повідомляє БІЗНЕС, організатором форуму є Національна бізнес-коаліція, яка об’єднала 87 бізнес-асоціацій, що представляють понад 40 тис. підприємств з усієї країни.

Учасники коаліції сформували та презентували політичним партіям ТОП-10 пріоритетів бізнесу, які необхідно втілити для покращення умов ведення бізнесу, детінізації та зростання економіки.



На Форум запрошені: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Комітету з податкових питань Верховної Ради Данило Гетманцев, голова парламентського Комітету з економічних питань Дмитро Наталуха, голова Комітету з питань соцполітики Галина Третякова, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, голова партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, голова партії "Голос" Юлія Клименко.



Серед спікерів – президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе; голова Наглядової ради та президент ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" Віталій Антонов; голова правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України Сергій Погребний; президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков; виконавчий директор "ТІ Україна", представник Коаліції з питань антикорупційної та судової реформи Андрій Боровик; генеральний директор Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки" Софія Арасланова; президент Української асоціації виробників Олександр Громико; виконавчий директор Асоціації прямого продажу Надія Бедричук, керівник асоціації IT-Ukraine Костянтин Васюк, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов; старший аналітик з питань податкової політики Інституту соціально-економічної трансформації, фахівець Економічної експертної платформи В’ячеслав Черкашин та інші.

Очікується, що у заході візьмуть участь понад 300 проактивних керівників бізнесу та представників асоціацій з усієї України.

Форум відбудеться в Premier Palace Hotel (Київ, бул. Тараса Шевченка, 5-7 / вул. Пушкінська, 29).

З більш детальною програмою можна ознайомитися тут: https://cutt.ly/Ewb3iCO

Реєстрація учасників: https://forms.gle/kJL6Jx5cvAgATj8A9

Акредитація ЗМІ: https://forms.gle/7K5Pf8Kiqf9iq6SW8

Контактні особи:

Наталія Євченко: +380 (99) 337 16 90, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дар’я Бібен: +38 097 642 2555, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .