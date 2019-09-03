Новий уряд хоче завершити співпрацю з МВФ

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі на телеканалі ICTV, інформує БІЗНЕС.

За її словами, нова програма з МВФ буде довшою за попередні, однак, імовірно, буде останньою. "Ми працюємо з МВФ. У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму або її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довшою. Я дуже сподіваюся, ми її називаємо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала і обривала ці програми", — сказала Маркарова.

Вона наголосила, що завдання України — "випуститись з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам. "Виконати програму таким чином, щоб економіка перебувала на тому етапі розвитку, коли нам не буде потрібна допомога кредитора. І ми зможемо дійсно жити самі", — заявила міністр.

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