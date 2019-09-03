Нова митниця оголосила набір команди "агентів змін"

Про це повідомив очільник ДМС Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Починаємо набір людей в команду підтримки реформ (RST) Нова митниця — 21 людину, які не будуть держслужбовцями і яким буде платити зарплату European Union in Ukraine через EBRD. Хто хоче працювати в крутій команді над одним із найбільш амбітних завдань в країні — вам до нас! Будемо лупати цю скалу разом!", — написав Нефьодов.

Він зауважив, що такої функції чи штатних одиниць як "проєктна команда" в структурі будь-якого держоргану немає. "Люди, зайняті поточними процесами, не можуть їх кинути і зайнятись аудитом функцій чи розробкою нової структури. Також є проблема із строками. За чинним законодавством (нам його обіцяють змінити, але поки є що є) перші нові держслужбовці зможуть зайти ззовні (а не бути переведеними) десь в кінці листопада/початку грудня. Відповідно, перші зміни будуть коли? В лютому? Доооовго. Да і вимоги до конкурсів теж хтось має скласти", — пояснив посадовець.

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Подати документи можна до 15 вересня. Наразі доступні такі вакансії: http://www.customs.gov.ua/?p=105

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