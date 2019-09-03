Нова митниця оголосила набір команди "агентів змін"

Державна митна служба України (ДМС) оголосила набір проєктної команди, яка працюватиме над реформуванням відомства.
Про це повідомив очільник ДМС Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Починаємо набір людей в команду підтримки реформ (RST) Нова митниця — 21 людину, які не будуть держслужбовцями і яким буде платити зарплату European Union in Ukraine через EBRD. Хто хоче працювати в крутій команді над одним із найбільш амбітних завдань в країні — вам до нас! Будемо лупати цю скалу разом!", — написав Нефьодов.
Він зауважив, що такої функції чи штатних одиниць як "проєктна команда" в структурі будь-якого держоргану немає. "Люди, зайняті поточними процесами, не можуть їх кинути і зайнятись аудитом функцій чи розробкою нової структури. Також є проблема із строками. За чинним законодавством (нам його обіцяють змінити, але поки є що є) перші нові держслужбовці зможуть зайти ззовні (а не бути переведеними) десь в кінці листопада/початку грудня. Відповідно, перші зміни будуть коли? В лютому? Доооовго. Да і вимоги до конкурсів теж хтось має скласти", — пояснив посадовець.
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Подати документи можна до 15 вересня. Наразі доступні такі вакансії: http://www.customs.gov.ua/?p=105
Нагадаємо:
- 25 червня перший заступник глави Мінекономіки Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби України.
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Максим Нефьодов презентував план реформування ДМС.
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Міністерство фінансів затвердило нову структуру і штатний розпис ДМС. За новим штатним розписом граничну чисельність працівників центрального апарату митниці затверджено на рівні 571 особи та виділено окремий новий напрямок — Департамент спрощення процедур та сприяння торгівлі, що буде відповідати за полегшення процесу декларування, розвиток напряму авторизованих економічних операторів і процедур транзиту, введення автоматизованих систем проведення митного контролю тощо.
- 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів завершити процес реформування нової митної служби до кінця поточного року.